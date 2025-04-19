العمل: مذكرة التفاهم مع إسبانيا تخص التدريب وريادة الأعمال



2025-04-19

اتفقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع السفارة الاسبانية على مذكرة للتعاون بين الجانبين في مجال التدريب وريادة الاعمال، وذلك في اجتماع لوكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية هدى سجاد مع السفيرة الاسبانية أليثيا ريكو بيريث.وأكدت الوكيل على:» اهمية التركيز على الجوانب او المجالات التي تشكل حاجة فعلية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية ومنها: التحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الاخضر، مشيرة الى ان مجالات التدريب يجب ان تركز على تطوير قدرات المدربين وتنمية مهاراتهم وتمكينهم ليكونوا قادرين على تدريب العاملين في مختلف المجالات ومساعدتهم على ادارة مشاريعهم الخاصة بعد تحقيق دراسة الجدوى.من جانبها، ابدت السفيرة الاسبانية الاستعداد للتعاون مع الوزارة في المجالات كافة، ومنها المساعدة في تطوير وتنمية القدرات لدى المتدربين وتمكينهم من افتتاح مشاريعهم الخاصة.

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