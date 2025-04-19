القيسي: لقاء السوداني بالشرع مرحلة جديدة وحنكة سياسية ندعمها بتحالف العزم

أعتبر رئيس تحالف العزم في بغداد النائب محمود القيسي، لقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالرئيس السوري أحمد الشرع مرحلة جديدة وحنكة سياسية، فيما أشار الى ان التحالف يؤيد هذه الخطوة ويدعمها.

وقال القيسي في تغريدة على منصة “اكس”، إنه “مع الحراك السياسي العالمي، فان لقاء الرئيس السوداني بالرئيس الشرع في الدوحة والذي لم يكن بعيدًا عن الحراك الاقليمي المتصاعد، يسجل سابقة مهمة باتجاه مرحلة جديدة، تكون فيه مصلحة العراق بالمرتبة الأولى في قائمة الأولويات رغم وجود خلافات في وجهات النظر”.

وأضاف: “حنكة سياسية تحسب للرئيس السوداني نحن في تحالف العزم نؤيدها وندعمها بقوة”.

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