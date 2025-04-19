الكشف عن جريمة قتل غامضة والقبض على المتهمين في ذي قار



ذي قار

أعلنت شرطة ذي قار، اليوم السبت (19 نيسان 2025)، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين، فيما أكدت كشفها جريمة قتل غامضة في قضاء كرمة بني سعيد.

وذكرت قيادة شرطة ذي قار في بيان ، أن “مركز شرطة الفرات احد توابع قسم شرطة الحسن المجتبى (ع) تلقى بلاغ حول وجود حادث قتل شاب عشريني اثر تعرضه لاطلاق نار في احدى المناطق الزراعية بقضاء كرمة بني سعيد”.

وأضاف، أنه “من خلال التحريات الدقيقة وجمع المعلومات وبوقت قياسي وخلال 48 ساعة وبجهود شعبة مكافحة إجرام قضاء كرمة بني سعيد بالاشتراك مع قسم شرطة الامام الحسن المجتبى (ع) وقسم استخبارات ومكافحة الارهاب تم القاء القبض على متهمين (2)”، مبينا، أنه “من خلال مواجهتهما بالأدلة المستحصلة ضدهما وبجهود محققي المكافحة اعترف المتهم (ك، ع، ن) بارتكابه الجريمة بالاشتراك مع المتهم (م، ف، م) اثر خلافات سابقة باستخدام سلاح ناري”.

وتابع البيان، أنه “اتخذت بحقهما الإجراءات القانونية وأجري لهما كشف الدلالة القانوني” مؤكدا، أن “قاضي التحقيق قرر توقيفهما وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي لإكمال التحقيق اصوليا”.

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