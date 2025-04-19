بالبواري والقامات والعبارات الغريبة.. تفاصيل تعرض عائلة الفنان “محمد حسين” للاعتداء والتهديد



كشف الفنان محمد حسين عبد الرحيم، اليوم السبت، عن تعرض عائلته للتهديد والاعتداء من قبل جاره وابناءه، فيما طالب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بحمايته.

وقال الفنان إنه “حفيدي يطلب مستحقات مالية من ابن جارنا نتيجة تصليحه هاتف نقال له ووعدوه بإعطائه اجوره وبعد مدة اتصل بهم من اجل السؤال عن المال فردوا عليه بأفظع الشتائم والسب”.

وأضاف، أنه “بعد ذلك هجموا على محل حفيدي وكسروا كل اغراضه، وابني الذي هو خال حفيدي ذهب الى والد ابن جارنا فلاقوه ايضاً بالسب والشتم وخرجوا بالقمامات والبواري”.

وتابع، انه “قدمنا شكوى لدى مركز الشرطة وعندما تأتي الدوريات ينهزمون وبعد ذهابها يأتون ايضاً للهجوم على المنزل”.

وأشار الى ان “جارهم ينشد (أنتم الزائلون ونحن الباقون الله وأكبر حي على الجهاد)”، وتسائل الفنان قائلاً: “هذه الشعارات لماذا ترمز”.

وأكمل أن “جاره وابنائه قاموا بتهديده بإخراجه من منزله وايضاً من العراق”، مردفاً أن “العراق وطن الجميع وهو جمجمة العالم ويحافظ على أبنائه حتى وان كانوا بأخر نقطة على حدوده”.

وطالب الفنان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بحمايته”، منوهاً بان “العمارات السكنية في منطقة البلديات “ساقطة” امنياً ويجري فيها ما يجري ويرجى متابعتها، ويجب تطبيق القانون على الجميع”.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بتعرض عائلة الفنان محمد حسين عبد الرحيم الى تهديد من قبل جارهم بعد مطالبتهم بمستحقات مالية بذمتهم.

وقال المصدر أن “عائلة الفنان محمد حسين عبد الرحيم قدمت شكوى لدى مركز الشرطة بعد تعرضهم للتهديد من قبل جارهم بسبب مطالبتهم بإرجاع مستحقات مالية كانت بذمة جارهم”.

وأضاف، أن “أبناء جارهم دخلوا عليهم المنزل حاملين أسلحة (بواري وقامات)”، مشيرا الى ان “عائلة الفنان لم تصب بأي اذى ولكن تم تهديدهم بالزوال من المنقطة (يشيلون)”.

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