تحذير من عواقب استمرار إيقاف تصدير نفط الاقليم.. ما مقترح تركيا الجديد؟

أكد نائب رئيس لجنة النفط والغاز النيابية عدنان الجابري، ان تعدد منافذ تصدير النفط العراقية مهمة بالنسبة لاقتصاد البلد، فيما أكد ان الشروع بمد أنبوب من البصرة ـ حديثة الاراضي التركية عبر سوريا يحتاج الى دراسة اقتصادية وفنية متكاملة.

وقال الجابري ان “البحث عن بدائل لتصدير النفط سيجنب المشاكل في الخليج العربي او في مضيق هرمز، فضلا عن ايصال النفط الى الاسواق الاوروبية من خلال منافذ عبر تركيا”، مشيرا الى ان “العراق كان لديه منافذ لتصدير النفط عبر سوريا وفلسطين وعبر السعودية أيضا”.

وتابع، ان “تركيا تقترح انشاء أنبوب جديد لتصدير النفط العراقي بعيدا عن الانبوب القديم الذي يمر عبر إقليم كردستان”، مبينا ان “مقترح انشاء هذا الانبوب عبر الاقليم لا حاجة للعراق”.

وأردف الجابري خلال حديثه: “من المفيد ان نعاود تصدير النفط الى الموانئ التركية والاسواق الاوروبية لان النفط العراقي انقطع عن الاسواق الاوروبية لمدة سنتين تقريبا بعد ايقاف التصدير عبر ميناء جيهان التركي”، لافتا الى ان ” إيقاف تصدير النفط تسبب بخسارة كبيرة، بالإضافة الى خسارة الزبائن”.

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