شركة نيسان اليابانية تفتتح معرضها لأول مرة في زاخو



دلير ابراهيم – زاخو

انطلاقاً من استراتيجية التوسع المستمر في كافة أنحاء العراق، قامت شركة السور، بافتتاح معرضها في زاخو بإقليم كوردستان العراق، استجابة للطلب المتنامي على سيارات نيسان من قبل العملاء الموجودين في عموم مناطق العراق.

حضر حفل الافتتاح عدد كبير من المسؤولين، في مقدمتهم المشرف على إدارة زاخو المستقلة (كوهدار شيخو) وعدد كبير من وجهاء المنطقة وعملاء شركة نيسان وعدد كبير من الضيوف.

وبهذه المناسبة، ألقى المشرف على إدارة زاخو المستقلة (كوهدار شيخو) كلمة رحب فيها افتتاح شركة نيسان السور في زاخو،. كما ألقى الرئيس التنفيذي للشركة (أحمد مشير شريف) كلمة قال فيها: بينما نمضي قدمًا في استراتيجيتنا للتوسع واحتضان فرص النمو الجديدة، يسعدنا أن نفتتح أول معرض للسيارات الجديدة مع هوية نيسان الحديثة في العراق لتعزيز تواجد نيسان السور. والتزاماً منا اتجاه تلبية التوقعات والمتطلبات، وقع اختيارنا على زاخو، لنكون أقرب الى الجميع.

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