“عملية مدروسة ومشروطة”.. أميركا تخفض عدد جنودها في سوريا



2025-04-19

أرشيفية لقوات أميركية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الجمعة، أنها تعتزم خفض عدد الجنود الأميركيين المنتشرين في سوريا إلى أقل من ألف جندي تقريبا في الأشهر المقبلة.

وتحتفظ واشنطن بقوات في سوريا منذ سنوات كجزء من الجهود الدولية لمحاربة تنظيم داعش، الذي استولى على مساحات شاسعة من الأراضي هناك وفي العراق المجاور قبل أكثر من عقد قبل أن يمنى بهزائم في البلدين.

وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان إن “وزير الدفاع أعطى اليوم توجيهات بإدماج القوات الأميركية في سوريا (…) عبر اختيار مواقع محددة”، دون تحديد المواقع التي سيجري فيها ذلك.

وأضاف أن “هذه العملية المدروسة والمشروطة من شأنها خفض عدد القوات الأميركية في سوريا إلى أقل من ألف جندي أميركي خلال الأشهر المقبلة”.

وتابع بارنيل أنه “مع حدوث هذا الإدماج، بما يتفق مع التزام الرئيس ترامب بالسلام من خلال القوة، ستظل القيادة المركزية الأميركية مستعدة لمواصلة الضربات ضد بقايا تنظيم داعش في سوريا”، في إشارة إلى القيادة العسكرية المسؤولة عن المنطقة.

وقد دفع الهجوم الذي شنه داعش في عام 2014 الولايات المتحدة إلى شن حملة جوية لدعم قوات برية محلية، بينها قوات حكومية عراقية بقيادة العمليات الخاصة وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.

ونشرت واشنطن أيضا آلافا من الجنود الأميركيين لتقديم المشورة والمساعدة للقوات المحلية، حيث خاضت القوات الأميركية في بعض الحالات معارك مباشرة ضد المتطرفين.

وبعد سنوات من الحرب الدامية، أعلن رئيس الوزراء العراقي النصر النهائي على داعش في ديسمبر 2017، في حين أعلنت قوات سوريا الديمقراطية هزيمة “خلافة” الجماعة في مارس 2019 بعد الاستيلاء على معقلها الأخير في سوريا.

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