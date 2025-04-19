كيف ان الانسان يرتقي بالقراءة ؟ (*) بقلم د. رضا العطار

القراءة تجعل حياتنا فنية في الكثير من معانيها الانسانية والثقافية اذ هي ترفع القارئ من الاعتبارات المحلية ومن الضرورات المعيشية الى قيم بشرية عليا والى كماليات وتأنقات ذهنية لا يحصل عليها الفرد الأمّي او ذلك القارئ الذي احال نفسه الى امّي لانه يكره القراءة.

وفي عصرنا الراهن يعد توافر الكتب والمجلات والجرائد من اعظم انتصارات الحضارة العصرية. لانه جعلنا بالقراءة المثابرة على دراية دائمة بثقافة دنيانا فأتسعت آفاقنا الفكرية والعاطفية وحفلت حياة القارئ باهتمامات جديدة ومتجددة لم يكن اباؤنا يعرفون شيئا منها فاذا كانت حياتنا بالمقياس الزمني ليست اطول من حياة هؤلاء الاشخاص الذين لا يقرأون. لكن حياتنا بالمقياس المعنوي تعادل اضعاف مضاعفة لحياتهم، طبقا لغزارة معلوماتنا التي تجلبها لنا ثقافتنا كسبناها عبر مراحل عمرنا والتي جعلته اكثر عمقا وارحب سعة واغنى معرفة وابهى بهجة من اعمارهم التقليدية.

وواضح اننا نقصد هنا القراءة المنيرة المنبهة لا القراءة المسلية المخدرة. فان هناك قراء يشترون المجلة كما يشترون الباقلة والشلغم لغرض قتل الوقت. ولكن القارئ الذي يعني بحياته يابى الكتب المخدرة، انه يقرأ كي يزيد حياته حيوية ونشاطا يحس بالسرور والنمو. والقارئ الذي يحس بعد سنوات انه لم يتطور يكون اغلب الظن انه اساء اختياره الكتب وانغمس في متاهات لا تقوده الى الرقي.

اننا نحتاج في حياتنا الى التنظيم والترتيب الفني ووضع برنامجنا بشكل يفتح لنا ميادين جديدة. فالرجل المستنير لا يرضى لنفسه ان يعيش على هذا الكوكب دون ان يحاول الوقوف على ماهية الطاقة الذرية كما لا يرضى لنفسه ان يجهل نظرية التطور، التطور الطبيعي والتطور الاجتماعي … فهناك عشرات من الموضوعات الحيوية التي لا يجوز لمستنير ان يهملها وهي تستغرق الحياة كلها بل ان المتهودين على الدراسة يجدون انهم في شكوى دائمة من قلة الوقت ولذلك لا يعرفون السأم. لان اهتماماتهم متعددة.

والحياة الفنية تتجه نحو العناية بالفنون الجميلة قبل كل شئ اي بالادب والشعر والموسيقى والرسم وما الى ذلك، لان هذه الفنون تزيدنا تأنقا فنتوخى الجمال في تصرفنا كما نتوخاه في بيئتنا. ولكن التعمق يقتضي الا يقف احدنا من الدراسة موقف القارئ المطالع القانع بزيادة معارفه. اذ يجب ايضا ان يشترك ايجابيا في ثقافة معينة تكون عنده كالبؤرة الاصلية التي تتشعع الى ثقافات فرعية اخرى. وعليه كذلك ان يحاول الكتابة التي تزيده ارتباطا بالثقافة وتحمله على زيادة البحث والاستقصاء لما يدرس.

وثم اعتبار اخر في قيمة القراءة والدراسة هي انها اعظم الوسائل للاحتفاظ بشباب العقل في الشيخوخة. فالشاب الذي تعود قراءة الجريدة والكتاب ايام شبابه ثم واصل هذه العادة في كهولته وشيخوخته يحتفظ بالكلمات ماثلة حية في ذهنه حين تتبلد العواطف ويبطئ تحرك الذهن والتفكيروالاهتمام بل حين تاخذ خلايا المخ في التدهور وتعجز الشرايين الدقيقة المتصلة بها عن تغذيتها وتنظيفها. ففي هذه الحالة يرافق الشيخوخة نسيان للكلمات يؤدي الى تعطيل للتفكير.

لكن عادة القراءة كل يوم تجعل الكلمات كما قلنا ماثلة. وبقدر حجم الكلمات يكون حجم الافكار. فيبقى العقل شابا حيا وتعود الشيخوخة حافلة بالاهتمامات حتى ولو جاوزنا الثمانين بسنوات كثيرة … ونرى هذا واضحا في جميع الادباء والكتاب او العلماء الذين لم ينقطعوا عن الدراسة في شيخوختهم اذ في الوقت الذي يجد فيه غيرهم ان ذهنه قد تبلد وجمد او حتى خرف، يجدون هم انهم لا يزالون يقرأون ويكتبون كما لو كانوا في عهد الشباب. وميزتهم الوحيدة هي الميزة اللغوية اذ قد احتفظوا بالكلمات احتفظوا بالمعاني ايضا وبقيت الافكار حية عندهم تحركهم الى النشاط والاهتمام.

والبيت المتمدن في عصرنا هو البيت الذي يعرف ان افخر ما فيه من اثاث انما هو الكتب لانها غذاء نفوسنا وعقولنا التي هي احق بالعناية من بطوننا. ومن الغريب ان هناك من يعد نفسه متمتعا بحياته لانه يأكل افخر الاطعمة ويلبس اجود الملابس ويركب احدث السيارات وهو لا يعلم ان المتع البشرية السامية المتمثلة في الفكر والثقافة، تتجاوز هذه الحاجات المادية. فما قيمة الحياة المادية لو قورنت بالحياة الفكرية ؟

تأمل التراث الانساني العظيم في مؤلفات افلاطون الى صلوات اخناتون الى فلسفة بوذا الى دراسة الكتب المقدسة الى تواريخ الاديان الى حقائق العلوم وتطورات الامم وغير ذلك. واي شئ من اثاث القصور يعادل العقل المنير الطافح بالاختبارات والنظريات والافكار التي تبسط تاريخ مستقبل الانسان فضلا عن تاريخ الماضي ! واي شئ اثمن من تراث الفنون والاداب وبلاغة النثر والشعر مما خلفه ابداع البشر ؟.

والقيم البشرية تعد على الدوام في المرتبة العليا بالمقارنة الى القيم الاجتماعية. ولذلك لا يمكن ان يقارن الثراء والوجاهة وترف العيش والمكانة الاجتماعية بالذهن الثري اليقظ بالضمير العالمي. ان الشاب الذي يبخل في شراء الكتب ويؤثر عليها الرياش النفيسة او اكتناز المال انما يضر نفسه التي هي اولى من اي شئ آخر في الانفاق.

* مقتبس من كتاب فن الحب والحياة للعلامة سلامه موسى.

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