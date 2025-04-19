مركز استراتيجي: 9 ملايين عراقي لا يحق لهم التصويت بالانتخابات المقبلة



2025-04-19

اعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، يوم السبت، أن نحو 9 ملايين ناخب عراقي لا يحق لهم التصويت في الانتخابات المزمع إجراؤها في يوم 11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، داعيا مفوضية الانتخابات بتمديد فترة تحديث سجل الناخبين.

وذكر حازم الرديني نائب رئيس المركز في بيان اليوم، ان عدد الناخبين الذين بلغوا سن الاقتراع بعد إضافة مواليد 2007 هو 29 مليونا، و118 ألف ناخب، والمسجلين بيومتريا بحدود 20 مليون ناخب فقط، وهم من يحق لهم التصويت في يوم الاقتراع في 11 – 11 – 2025.

وأوضح أن، هذا يعني ان هناك 9 ملايين ناخب لا يحق لهم التصويت وفق قانون انتخابات مجلس النواب رقم 4 لسنة 2023 الذي جعل حق التصويت حصريا بالمسجلين بيومتريا.

وأضاف الرديني انه، سبق لمفوضية الانتخابات أن أعلنت عن فتح بأب التحديث لفترة شهر اعتبارا من 25 آذار الماضي والذي سينتهي في 24 نيسان الحالي، مطالبا المفوضية بتمديد فترة تحديث سجل الناخبين لشهر اخر لاتاحة الفرصة لأكبر عدد من الناخبين تحديث بياناتهم على ان تكون هناك حملة إعلامية واسعة من قبل الحكومة والمفوضية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني حول أهمية التحديث.

وصوّت مجلس الوزراء العراقي، يوم الاربعاء التاسع من شهر نيسان/ابريل، على تحديد يوم 11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، الشهر الماضي، انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، فيما أشارت إلى أن عملية التحديث ستستمر لمدة شهر واحد.

وقالت المفوضية على لسان المتحدثة باسمها جمانة الغلاي يوم 26 من شهر آذار/مارس الماضي، إن قرابة 30 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة المزمع اجراؤها في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وكان مجلس النواب العراقي، صوت خلال جلسته الاعتيادية في 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وذلك بعد أن قرر القضاء العراقي، تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضية الدورة الحالية لمدة سنتين.

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