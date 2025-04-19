مستشار السوداني يتحدث عن قرار استثنائي يخص الطلبة

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون التربية عدنان السراج، الجمعة، أن قرار السماح للطلبة الراسبين بأداء الامتحانات الوزارية (البكالوريا) في الدور الثاني استثنائي لمراعاة الظروف القاهرة للطلاب الراسبين.

وقال السراج إن “السماح للطلاب الراسبين بأكثر من ثلاث مواد دراسية بدخول الامتحانات الوزارية سيقتصر على أدائهم الامتحانات في الدور الثاني فقط، لإعطاء الفرصة لهم من أجل الاستعداد بشكل جيد من جهة، وأنصاف الطلاب الذين حققوا النجاح وتأهلوا لأداء الامتحانات الوزارية من جهة أخرى”.

وأضاف، أن “وزارة التربية تعمل على توفير المتطلبات اللوجستية لشمول الأعداد الكاملة للطلاب بأداء الامتحانات وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لإنجاح عملية أداء الامتحانات”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط