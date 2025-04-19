نائب سابق: تحويل الزبير لمحافظة مشروع خبيث للاستيلاء على نفطها

دعا النائب السابق منصور الكنعان التميمي، إلى الوقوف ضد مشروع تحويل قضاء الزبير في البصرة إلى محافظة مستقلة، واصفاً إياه بـ”المشروع الانتخابي الخبيث وهدفه الاستيلاء على النفط”.

وقال التميمي إن “الزبير جزء أصيل من البصرة، وهذا القضاء سكنته القبائل العربية قديماً واستطاع أبناؤه رسم مقومات نهضة بصرية حديثة وجديدة، أما الريضة المقدمة من أعضاء في البرلمان لتحويله إلى محافظة فهي جهل بالتاريخ أو أن هؤلاء لديهم روح وطنية مفعمة بحيث يقسمون محافظات العراق”.

وتساءل: “هل يمكن تقسيم بغداد إلى محافظة الرصافة ومحافظة الكرخ؟ وهل يمكن تقسيم نينوى إلى محافظتين، ومن يجرؤ على تقسيمها؟”.

وخاطب التميمي الموقعين على عريضة طلب تحويل الزبير إلى محافظة قائلاً: “كيف تتجرؤون على البصرة؟”، عاداً أن “الهدف من هذا المشروع هو الاستيلاء على النفط وعقود المشاريع والاستثمارات”.

وحث “كل الشرفاء الذين عاشوا في الزبير وكذلك بني تميم الساكنين فيها قبل الفتح الإسلامي للوقوف ضد هذا المشروع الخبيث الذي سنقف ضده مهما كان صاحبه”.

يذكر أن ناشطين في الزبير دعوا سكان القضاء إلى التظاهر يوم غد السبت للمطالبة بتحويل المدينة إلى محافظة وتأييد الطلب النيابي بهذا الشأن، وذلك بعد تصويت مجلس النواب على استحداث محافظة حلبجة في الأيام الماضية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط