نيجيرفان بارزاني مهنئاً المسيحيين: إقليم كوردستان سيبقى أمة التنوع



2025-04-19

هنأ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، المسيحيين في الإقليم والعراق وجميع أنحاء العالم، بمناسبة حلول “عيد القيامة” الخاص بهذا المكون.

وقال بارزاني، في بيان

: “أُهنئ بحرارة ومن أعماق القلب جميع مواطنينا المسيحيين في إقليم كوردستان والعراق، وكذلك جميع المسيحيين في أنحاء العالم، بمناسبة عيد قيامة السيد المسيح (عليه السلام)”، معرباً عن أمله أن يحمل هذا العيد “الخير والفرح والسلام والطمأنينة للإنسانية جمعاء”.

وأضاف أن “إقليم كوردستان سيبقى دائماً وطناً للتنوع الثقافي والمجتمعي، وسيواصل التمسك بقيم التعايش والتسامح واحترام جميع المعتقدات والهويات”، مردفاً: “لنجعل جميعاً من هذا العيد فرصة لتجديد عهد الوحدة والانسجام، والعمل بروح المسؤولية المشتركة من أجل خدمة وطننا وازدهاره وتقدمه”.

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