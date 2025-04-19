وزير النقل العُماني: ميناء الفاو سيفتح آفاقا للشراكة الاقتصادية بين الدول



2025-04-19

وقال وزير النقل العماني سعيد بن حمود المعولي، في تصريح صحفي لاحدى الوكالات: إن “حجم الأعمال المنجزة في ميناء الفاو فاقت التوقعات، وتعكس حجم التحدي والعزيمة المطلوبة لإنجازه”

وأضاف المعولي “نُثمّن التعاون القائم بين العراق وسلطنة عُمان، خصوصًا في مجال القطاع الخاص، حيث سيفتح الميناء آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية بين الدول، ويختصر مسافات طويلة في عمليات الشحن البحري”

وتابع الوزير العُماني، أن “القطاع اللوجستي يُعد محركًا أساسيًا للاقتصاد، وله تأثير مباشر في تنشيط قطاعات أخرى كالصناعة والزراعة”، مؤكدًا، أن “نسبة الإنجاز في مشروع الميناء مرتفعة جدًا، وعلينا جميعًا العمل على تطويره وتعزيز دوره في المنطقة”

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط