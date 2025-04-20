الخزعلي بشأن حضور الشرع إلى العراق: قد تعتقله القوات الأمنية

علق زعيم حركة “عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، بشأن الزيارة المزعومة لرئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع إلى العراق، فيما أشار إلى أنها “سابقة لأوانها”.

وقال الخزعلي في تدوينة، إن “وجود علاقات بين البلدين الشقيقين العراق وسوريا، أمر ضروري، وفيه مصلحة مشتركة، إلا أن حضور رئيس النظام السوري الحالي إلى العراق يعد سابقاً لأوانه، لأنه قد يؤدي إلى تداعيات إذا تم تطبيق القانون واعتقاله من قبل القوات الأمنية نظراً لوجود مذكرة اعتقال نافذة بحقه”.

وأردف بالقول: “وعلى ضوء ذلك، وعملاً بمبدأ فصل السلطات، يجب الالتزام بقرارات القضاء العراقي واحترامها من الجميع”.

وأعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، توجيه دعوة للرئيس السوري أحمد الشرع، لحضور القمة العربية المقرر عقدها في العراق أيار المقبل.

وقال السوداني خلال ملتقى السليمانية التاسع إن “الرئيس السوري أحمد الشرع مرحّب به بالعراق، وقد وجهت له دعوة رسمية لحضور المؤتمر”.

وأشار إلى “حدث مهم تشهده بغداد كحاضنة للحوارات العربية، واستقبال زعماء العرب في لحظة مفصلية تشهدها المنطقة، لن نبقى في دور مستضيف بل سنتحول إلى فاعل في صياغة مواقف وقرارات تعالج مختلف القضايا المتعلقة بالأمن والتنمية والاقتصاد”.

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