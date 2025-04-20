المكتوب والمرغوب والمرهوب!!

المكتوب عندما يكون مرغوبا ينتشر ويدوم , والمرغوب أن يعزز رهبة الكرسي ويعظم الجالس عليه , وينزهه من المثالب ويصنع منه أسطورة لا وجود لمثلها.

ولهذا فأن المدوّن مرغوب من قبل الكراسي المتسلطة , فهو يمثلها ولا يكتب عن الأحداث بموضوعية وحيادية , فالكتابة كانت صنعة يتكسب بها أصحابها , ولا فرق بين الكاتب والشاعر في مبتغاهما آنذاك.

فالتأريخ المكتوب يمثل الكراسي ويعزز سلوكها وينزهها من المظالم والآثام ويجعلها موجودات فريدة لا تُضاهى , ولا يقترب منها أي إنسان.

الإعلاميون أو المبوقون الدعائيون لأي كرسي عبر العصور هم الفقهاء والشعراء وأصحاب الأقلام بأنواعهم , وهؤلاء يتملقون للكراسي وينافقون , ويقولون ما ليس في قلوبهم , لكنهم يفعلون ذلك للإرتزاق والحظوة.

وذلك من طباع البشر المحكوم بأمارة السوء التي فيه , وهي القوة القاهرة المهيمنة الموجهة التي تأخذ أصحابها إلى حيث تريد , لتأمين رغباتها ونزعاتها المفلوتة.

فمن النادر أن يشذ البشر عن الرغبات وإرضاء الحاجات عندما تتوفر أمامه , وتكون في متناوله.

وهذا الميل يفسر نسبة الغش في كتب التأريخ , لأن معظم الكتاب كانوا يعتاشون على ما يكتبونه , ولابد لهم أن يقدموا ما يرضي نظام الحكم ويساهم بمكافآة جزيلة , فكمية ما يحصلون عليه يتناسب مع حسن مديحهم وجمال ثنائهم وتبجيلهم للكرسي السلطان.

فهل يُعقل أن يكتبوا بصدق ونزاهة وحيادية ؟

إنهم بالتأكيد سيميلون إلى حيث يستطيعون أن يغرفوا أكثر.

ومعظم كتب التأريخ مهداة للمتنفذين والحكام , لتنال رضاهم وسخائهم.

أعاجيبٌ بها الأقلام جادت

ملائكةً شياطينا أحالت

مثالبهم بقرطاسٍ تباهت

وعن خبثٍ وإجرامٍ تناءت

ينافق كلهم من أجل مالٍ

وعن حقٍ بصائرهم تعامت

د-صادق السامرائي

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