المكتوب عندما يكون مرغوبا ينتشر ويدوم , والمرغوب أن يعزز رهبة الكرسي ويعظم الجالس عليه , وينزهه من المثالب ويصنع منه أسطورة لا وجود لمثلها.
ولهذا فأن المدوّن مرغوب من قبل الكراسي المتسلطة , فهو يمثلها ولا يكتب عن الأحداث بموضوعية وحيادية , فالكتابة كانت صنعة يتكسب بها أصحابها , ولا فرق بين الكاتب والشاعر في مبتغاهما آنذاك.
فالتأريخ المكتوب يمثل الكراسي ويعزز سلوكها وينزهها من المظالم والآثام ويجعلها موجودات فريدة لا تُضاهى , ولا يقترب منها أي إنسان.
الإعلاميون أو المبوقون الدعائيون لأي كرسي عبر العصور هم الفقهاء والشعراء وأصحاب الأقلام بأنواعهم , وهؤلاء يتملقون للكراسي وينافقون , ويقولون ما ليس في قلوبهم , لكنهم يفعلون ذلك للإرتزاق والحظوة.
وذلك من طباع البشر المحكوم بأمارة السوء التي فيه , وهي القوة القاهرة المهيمنة الموجهة التي تأخذ أصحابها إلى حيث تريد , لتأمين رغباتها ونزعاتها المفلوتة.
فمن النادر أن يشذ البشر عن الرغبات وإرضاء الحاجات عندما تتوفر أمامه , وتكون في متناوله.
وهذا الميل يفسر نسبة الغش في كتب التأريخ , لأن معظم الكتاب كانوا يعتاشون على ما يكتبونه , ولابد لهم أن يقدموا ما يرضي نظام الحكم ويساهم بمكافآة جزيلة , فكمية ما يحصلون عليه يتناسب مع حسن مديحهم وجمال ثنائهم وتبجيلهم للكرسي السلطان.
فهل يُعقل أن يكتبوا بصدق ونزاهة وحيادية ؟
إنهم بالتأكيد سيميلون إلى حيث يستطيعون أن يغرفوا أكثر.
ومعظم كتب التأريخ مهداة للمتنفذين والحكام , لتنال رضاهم وسخائهم.
أعاجيبٌ بها الأقلام جادت
ملائكةً شياطينا أحالت
مثالبهم بقرطاسٍ تباهت
وعن خبثٍ وإجرامٍ تناءت
ينافق كلهم من أجل مالٍ
وعن حقٍ بصائرهم تعامت
د-صادق السامرائي
المكتوب والمرغوب والمرهوب!!
المكتوب عندما يكون مرغوبا ينتشر ويدوم , والمرغوب أن يعزز رهبة الكرسي ويعظم الجالس عليه , وينزهه من المثالب ويصنع منه أسطورة لا وجود لمثلها.