تعبيرات قرآنية (لا تعتدوها، لا تقربوها) (ح 1)

الدكتور فاضل حسن شريف

عن صفحة عجائب القرآن الكريم للكاتب زياد السلوادي: حدود الله والفرق بين “لا تعتدوها” و “لا تقربوها”: من منا لم يشاهد مباراة لكرة القدم ؟ إنها لعبة رياضية مشهورة في جميع أنحاء العالم يعرفها الصغير قبل الكبير. تعالوا نتخيل ملعباً لكرة القدم يحيط به خط أحمر من جميع جهاته الأربع، وهناك جمهور غفير في المدرجات خارج “حدود” الخط الأحمر، وهناك لاعبون في الملعب داخل “حدود” الخط الأحمر، وهناك منطقة عازلة فارغة تقع بين الجمهور وبين الخط الأحمر ويُمنع على جمهور المتفرجين أن “يقتربوا” من الخط الأحمر من خلالها، كما يمنع على اللاعبين أن “يتعدوا” في لعبهم (حدود” الخط الأحمر الى خارج الملعب. الخط الأحمر في هذا المثل يمثل حدود الله، فيمنع جمهور المتفرجين من “الاقتراب”، ويمنع اللاعبين من “التعدي”. وهذا يعني أن هناك نوعين من حدود الله، أحدهما نهى الله عز وجل الخارجين عنه عن الاقتراب منه، والآخر نهى الله عز وجل الداخلين فيه عن تعديه إلى الخارج. فأما ما نهى عن الاقتراب منه فهي أمور محرمة قد يؤدي الاقتراب المجرد منها الى الإغراء بالوقوع فيها، ولذلك نُهي عن الاقتراب في قوله تعالى: “تلك حدود الله فلا تقربوها” ومن هذه الأمور: “ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين” البقرة: 35. حيث نهى الله تعالى آدم وزوجه عن الاقتراب من الشجرة، فالاقتراب من الشجرة يؤدي الى رؤية الثمر ثم التفكر في ما عسى أن يكون طعمه ثم حدوث الضعف الإنساني الذي يؤدي الى تجربة الأكل من الشجرة والوقوع في المحظور. “ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون” (البقرة 187). فالمباشرة هنا تعني لمس البشرة، وهي أول خطوة من خطوات الاتصال الجنسي بين الأزواج، وما بين المباشرة والاتصال الكامل خطوات متدرجة مثلناها بالمساحة الفارغة التي بين الجمهور وبين الخط الأحمر، فنجد أن الآية قد حسمت الأمر بمنع الدخول إليها لأنها تقربهم من الخط الأحمر،كذلك منعت المباشرة التي هي الخطوة الأولى التي تؤدي الى الاتصال الجنسي والوقوع في المحظور.

وعن صفحة أسرار الإعجاز اللغوي والبياني للقرآن: تلك حدود الله، فلا تقربوها، ولا تعتدوها : 1- قال الله تعالى:”تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا” (البقرة 187)، وقال: “تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا” (البقرة 229). والمنهي عنه في القول الأول هو قُرْبُ حدود الله عز وجل، وليس الاقتراب منها، وضدُّه البعد غبر المكاني، فقوله تعالى:”وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ” (الأنعام 152) ليس معناه: لا تجعلوه بعيدًا عنكم، بل معناه: لا تأكلوه، ولو كان في متناول أيديكم، وقوله: “وَلاَ تَقْرَبَا هَـذِهِ الشَّجَرَةَ” (البقرة 35) ليس معناه: ولا تقتربا منها، بل معناه: لا تختلطا بها. أما البعد المكاني فيقال فيه: (لا تقترب من كذا). أي: لا تكن في مكان قريب منه، كقولك: لا تقترب من الأسد يأكلك . 2- أما الفرق بين قوله:”فَلاَ تَقْرَبُوهَا”، وقوله: “فَلاَ تَعْتَدُوْهَا” فالأول للحدود التي نصَّ كتاب الله على تحريمها، كقوله:”وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَا” (الإسراء 32) معناه: لا تلتبسوا به وتمارسوه، ومثله:”وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ” (الأنعام 151)، وقوله: “وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ” (البقرة 222). أي: لا تعاشروهن. ومعنى النهيُ عن قرب حدود الله عدم التعرّض لها بالتغيير. والنهْيُ عن قربانها أبلغُ من النهْي عن الالتباس بها. 3- وأما الثاني فجاء عقِبَ ما أحلَّه الله تعالى، كالقتال في سبيل الله، دفاعًا عن النفس والعرض. “وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ” (البقرة 190)، وكتحريم الطيبات “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ” (المائدة 87). ومعنى تعدِّي الحدود هو مُجاوزةُ الحدِّ الذي حدَّه الله تعالى فيها، وجاء عقِب بيان الأحكام المتعلقة بالضعفاء من الأيتام، والنساء، والمواريث، وتعدد الزوجات، فناسب أن يذكر عقيب هذا كله التعدِّي الذي هو مجاوزة ما شرعه الله تعالى من هذه الأحكام إلى ما لم يشرعه، وقد وصفهم الله تعالى بقوله:”وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ”، وقوله: “وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ”. وما أكثر الذين ظلموا أنفسهم قبل أن يظلموا غيرهم بقرب حدود الله عز وجل، والاعتداء عليها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

جاء في موقع اسلام ويب عن حدود الله بين القربان والتعدي: (حدود الله) مصطلح إسلامي خالص، ورد ذكره في القرآن الكريم في أكثر من موضع، وورد أيضاً في العديد من الأحاديث النبوية الشريفة، وهو في المحصلة يفيد أحد أمرين: إما المحارم التي حرمها الله على عباده، كقوله تعالى: “قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون” (الأعراف:33)؛ وإما الأحكام الشرعية التي شرعها الله لعباده، كقوله سبحانه: “وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين” (البقرة :43). وقد وردت في القرآن الكريم آيتان كريمتان ذُكِرَ فيهما مصطلح “حدود الله”، وجاء التعبير في كل موضع مغايراً بعض الشيء للموضع الآخر. أما الآية الأولى فهي قوله تعالى: “أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها” (البقرة 187). فجاء الموقف من “حدود الله”، بحسب هذه الآية معبَّراً عنه بالفعل “تقربوها”. وأما الآية الثانية فهي قوله سبحانه: “الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها” (البقرة 229). وقد جاء الموقف من “حدود الله”، بحسب هذه الآية معبَّراً عنه بالفعل “تعتدوها”. فهل ثمة فرق بين التعبيرين، أم هما شيء واحد؟ هذا ما نسعى للوقوف عليه في أثناء هذه السطور.

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