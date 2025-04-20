جامعة المستقبل.. كرنفال إنطلاقة فعاليات الملتقى الحواري الرابع للذكاء الإصطناعي

حامد شهاب / باحث إعلامي

في إحتفال كرنفالي هو الأبهى والأروع من نوعه منذ أربع سنوات وقد نال ثناء وتقدير وإشادة أساتذة الجامعات والكليات والباحثين الذين حضروه لحسن التنظيم وإدارة أعماله والبحوث القيمة التي عرضت خلاله وبحضور رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي ووكيل وزارة التعليم العالي للشؤون الادارية الاستاذ الدكتور عدنان الجميلي ووكيل وزارة الثقافة الاستاذ الدكتور فاضل البدراني والاستاذ علي فواز رئس اتحاد الادباء والكتاب في العراق واللواء سعد معن رئيس خلية الاعلام الامني شهدت جامعة المستقبل يوم السبت المصادف 19 نيسان 2025 إنطلاقة الملتقى الحواري الرابع ضمن مهرجان ثقافي وعلمي وتقني في تظاهرة كبرى سبقها إحتضان جامعة المستقبل لفعاليات إسبوع الإستدامة ومن ثم إنطلاقة الملتقى الحواري الرابع السبت تحت شعار: “الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الإعلام شراكة لصناعة إعلام ذكي”.

وألقى كلمة الملتقى الحواري الرابع الأستاذ الدكتور أكرم فرج الربيعي رئيس الملتقى رئيس قسم الاعلام بجامعة المستقبل رحب فيها بهذا الحضور الواسع مؤكدا أن جامعة المستقبل وللسنة الرابعة على التوالي تحتضن هذا اليوم نخبة كبيرة من الاكاديميين في مجال الاعلام والصحفيين والادباء والباحثين العراقيين والعرب بينهم الأستاذ الدكتورة مي العبدالله أستاذة الإعلام في الجامعة اللبنانية ورئيس رابطة البحوث الإعلامية العربية والاستاذ الدكتور كاظم المقدادي في أكبر تظاهرة إعلامية علمية تتمثل بانطلاق فعاليات ملتقى المستقبل الاعلامي الحواري بنسخته الرابعة تحت عنوان : الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الاعلام شراكة لصناعة اعلام ذكي.

وأشار الدكتور أكرم فرج الربيعي الى الأهمية التي يحظى بها هذا الملتقى كونه لاينحصر إهتمامه في مناقشة موضوع العصر الحالي فحسب بل في نجاح قسم الاعلام في جامعة المستقبل في جمع هذه النخب الاعلامية الاكاديمية والمهنية للمرة الرابعة في مكان واحد ليتدارسوا شؤون الاعلام ومنهجيته بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية في الاتصال والمعلوماتية ليخرجوا بحصيلة ايجابية علمية في استدامة التعليم الاعلامي عبر تحقيق احد أهداف التنمية المستدامة المتمثل بالتعليم الجيد .

والقيت في الملتقى الحواري الرابع لجامعة المستقبل بحوث في غاية الأهمية، مثلت الخطوة الأولى في توضيح مفاهيم الذكاء الاصطناعي ومجالاته الحيوية، وبخاصة في ميدان الحقل الإعلامي والصحفي وفي مجال البحث العلمي الإعلامي.

وسلط الملتقى الحواري الرابع الضوء على إمكانية توظيف التكنولوجيا والتقنيات الرقمية في صناعة إعلام ذكي عن طريق تفعيل “الشراكة بين الإعلام والتكنولوجيا” واستشراف مستقبل الإعلام في ظل الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجالات كافة ومنها المجالات التسويقية والنفسية مع التركيز على تعزيز “الذكاء الاصطناعي” وتفعيل تطبيقاته لتحقيق التنمية المستدامة في مجال الإعلام والثقافة وتعزيز الابتكار الإعلامي.

وتضمنت أبرز محاور البحوث التي القيت في الملتقى الرابع :المتغيرات في إنتاج وتوزيع المحتوى الإعلامي بفعل الذكاء الاصطناعي واستخدام تطبيقات الذكاء في غرف الأخبار لكتابة وتصحيح الأخبار، أخلاقيات الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الإعلام، الذكاء الاصطناعي وعلاقته بتحليل توجهات الجمهور وسلوكه، تحسين استرايجية التسويق الإعلامي باستخدام الذكاء الاصطناعي، الابتكار الإعلامي في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة الى مفهوم علم نفس الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في الرسائل الإعلامية.

وكانت جامعة المستقبل بمحافظة بابل قد شهدت ايضا انطلاق مهرجان “أسبوع الاستدامة الدولي الثالث” الذي عرضت خلاله ابتكارات عديدة في مجالات عديدة مثل الصحة والتعليم والتنكولوجيا والزراعة بمشاركة جامعات محلية ودولية.

وتضمّن مهرجان إسبوع الملتقى معرضاً كبيراً شمل 61 جناحاً يمثل جامعات وكليات ومؤسسات حكومية وخاصة عرضت فيه مشاريع ابتكارية تخدم أهداف التنمية المستدامة فضلا عن فعاليات فنية وثقافية أبرزها مشاركة فرقة الفنون الجميلة التابعة لدار الأزياء العراقية التي قدّمت عروضاً للأزياء التقليدية من حضارة بابل إلى جانب مشاركة مميزة للأزياء الكوردية التي مثّلت ثقافة إقليم كوردستان.

وكان الملتقى بشهادة كل الحضور من أساتذة الجامعة وباحثين من مختلف مراكز البحوث والجامعات أروع ملتقى علمي إعلامي شهدت فعاليته عرض إبتكارات وفعاليات وعروض فنية أبهرت الجمهور وكانت البحوث التي ألقيت عن الذكاء الإصطناعي محل تقدير كل جامعات العراق وأساتذته ونخب الإعلام والصحافة وكانت جامعة المستقبل هي السباقة في كل عام بأن تشهد ملتقيات متقدمة مثلت إنتقالة نوعية في الثقافة العراقية ومساراتها الحضارية ونبوغها وتفوقها العلمي الإبتكاري ما يعد مفخرة بين الجامعات العراقية وعطاء ثرا سيبقى محل تقدير وإهتمام مختلف نخب الثقافة ومبدعيها.

وأكد أسانذة الجامعات والنخب والكفاءات العرقية وباحثوها المشاركون أن التوصيات والملاحظات التي خرج بها الملتقى الحواري الرابع تخدم مجالات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام بما يؤدي إلى الاستفادة القصوى من هذا الميدان الحيوي والمهم والذي لا بد وأن نخوض غماره لكي نلحق بركب التقدم العلمي والتقني في هذا الميدان البالغ الأهمية.

وكان رئيس قسم الإعلام في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة المستقبل الأستاذ الدكتور أكرم الربيعي قد أشار الى أن قسم الإعلام بجامعة المستقبل إنفرد بتأصيل مصطلح جديد أطلق عليه “الإعلام الذكي” للحاق بركب تقنيات الذكاء الإصطناعي من خلال ملتقيات إعلامية تسعى الى تعشيق التكنولوجيا مع الإعلام لتكون هناك شراكة لصناعة نص صحفي فائق يكون بمقدوره مسايرة تطورات عصر الذكاء الصناعي الذي تتسارع خطواته يوما بعد آخر في تقدم تقني وإعلامي ودعائي مذهل.

وأوضح الدكتور أكرم الربيعي في تصريح قبيل إنعقاد الملتقى الحواري الرابع لجامعة المستقبل وإسبوع المستقبل الدولي الثالث للاستدامة أن “جامعة المستقبل وضعت الإعلام أمام فرصة سانحة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطبيقاته المختلفة كإحدئ أولوياتها المستقبلية في الميدان العلمي والاعلامي مشيرا الى أن الملتقى الحواري الرابع فرصة ثمينة أمام الإعلام للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في توجهاته الاعلامية والدعائية.

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