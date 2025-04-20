حنكة محمد بن سلمان السياسية : تجريد النظام الإيراني من عمليات الابتزاز والتهديدات المحتملة

بقلم مهدي قاسم

أرسل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وزير الدفاع في زيارة إلى إيران بهدف اللقاء مع القادة الإيرانيين ” الروحيين ” والسياسيين ، في محاولة واضحة لتطبيع و تحسين العلاقة بين البلدين على نحو أفضل ، وهي ليست مبادرة أولى من قبل محمد بن سلمان ، إذا سبق له أن أرسل قبلا مسؤولين سعوديين إلى إيران بنفس الهدف والنوايا الحميدة ، لغاية دفع شر النظام الإيراني في حالة تفاقم خطورة العلاقة وتوترها نحو التصادم العسكري بين إيران من جهة و بين أمريكا وإسرائيل من جهة أخرى لكي لا تأخذها إيران ذريعة للهجوم الصاروخي ضد السعودية..

هنا تبرز حنكة محمد سلمان السياسية في عملية قراءة مستقبلية لتطورات الأمور الدرامية الافتراضية أو المتوقعة، بقصد درء انعكاساتها الخطيرة على السعودية في حالة حدوث شيء من هذا التصادم المحتمل ، و ذلك من خلال تحييد السعودية في هذا الصراع أو التصادم العسكري ..

إذ أن المرء لا يحتاج إلى كثير من حدس أو فطنة ، ليفترض أن صداما عسكريا سيحدث حتما في يوما ما ، بين إسرائيل وإيران أو امريكا في حالة فشل المفاوضات بين إيران وأمريكا بخصوص التخصيب النووي ..

بينما سبق للنظام الإيراني أن هدد بضرب مصالح أمريكا وحلفائها في المنطقة ، أي في الدول الخليجية إذا ما نشب صراع عسكري بين البلدين ..

و الآن استطاع محمد بن سلمان من خلال هذه الفعاليات والزيارات الدبلوماسية واللقاءات السياسية مع قادة إيران الكبار المتنفذين ، وعبر السعي إلى إعلان حسن نوايا النظام السعودي إزاء إيران و اتخاذ جانب الحياد في الصراعات الإقليمية ، فقد تمكن محمد بن سلمان من خلال هذه الخطوات السياسية الذكية من تجريد النظام الإيراني من عملية ابتزاز أو النوايا الجدية بضرب السعودية في حالة نشوب صراع عسكري بين إيران و إسرائيل أو أمريكا في يوم من الأيام و الشهورالقادمة ..

مع إن ثمة احتمالات قوية تُشير إلى ذلك ..

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