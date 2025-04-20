رئيس الإمارات يتسلم دعوة رسمية لحضور قمة بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، مساء السبت، عن تسلم رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دعوة رسمية لحضور القمة العربية في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان، “سلّم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، دعوةً رسمية من السيد رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال لقائهما في قصر الشاطئ بالعاصمة أبوظبي”.

وأضاف البيان “تأتي الدعوة لحضور أعمال القمة العربية المزمع عقدها في العاصمة بغداد بتاريخ 17 أيار المقبل”، حيث أكّد رئيس الإمارات “مشاركته في القمة التي تُعدّ محطةً مهمة لتعزيز التضامن والعمل العربي المشترك”.

وأعرب بن زايد عن “تقديره للدور التاريخي والمحوري الذي يضطلع به العراق”، مؤكداً أن “الشعب العراقي عزيز على قلوب الإماراتيين، وعلاقتنا معه راسخة وتاريخية”.

كما شدّد على “أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين”، وأكّد “عمق العلاقات الإماراتية-العراقية”، متمنياً للعراق الشقيق المزيد من الاستقرار والتنمية والازدهار.

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