قسم الإعلام بجامعة سامراء يطلق النسخة الأولى لحدث ميديولوجي

متابعة: رويدة سعد عبدالله

انطلق بجامعة سامراء حدث ميديولوجي الذي نظمه قسم الإعلام في كلية الآداب، يوم الخميس 17 نيسان الجاري، بحضور رئيس الجامعة، وعميد الكلية، ورئاسة قسم الإعلام والكادر التدريسي والطلبة.

وتضمن الحدث عدة عروض وفعاليات متنوعة شملت عروضٱ فنية مرئية للمواد التي انتجها الطلبة (التحقيقات، المقابلات، البرامج، الأفلام الوثائقية، البرامج الرمضانية، الإعلانات)، وكذلك معارض للكتب ومنشورات الطلبة، فضلا عن العيادة الرقمية التي تقدم استشارات تقنية تحمي الهاتف المحمول، والأمن الرقمي للمستخدم.

بدوره، ألقى رئيس قسم الإعلام الأستاذ المساعد الدكتور علي مولود فاضل، كلمة حدث ميديولوجي، التي عرف فيها بماهية هذا الحدث، ولماذا اختير له هذا الاسم، وأكد أن هذه النسخة الأولى، وستكون عرفا سنويا وتقليديا ميدانيا ينظم في كل عام.

واختتم الحدث بتكريم الطلبة الذين تميزت اعمالهم بالجودة والابداع، لاسيما مع تواجد حضور واسع وتفاعل ايجابي ممن حضر الحدث، اضافة الى تغطية واسعة من قبل وسائل الإعلام المختلفة.

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