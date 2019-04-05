قرار لمجلس الوزراء يشمل أكثر من خمسة الآف أسرة

اعلن وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية باسم عبد الزمان موافقة مجلس الوزراء على اطفاء المبالغ المترتبة كديون بذمة ذوي الشهداء حصرا المتجاوزين على راتب الاعانة الاجتماعية.

واضاف في بيان ان وزارة المالية ستعمل على تنفيذ الامر الوزاري استنادا الى احكام قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004، مؤكدا ان “القرار سيسهم في التخفيف عن كاهل اهالي وذوي المضحين بأنفسهم من اجل العراق وكذلك سيعمل على التعجيل بمنح براءة الذمة لذوي الشهداء من اجل نيل استحقاقاتهم الممنوحة للشهداء بموجب القوانين النافذة”.

من جانبها اوضحت مدير عام دائرة الصندوق في هيئة الحماية الاجتماعية جاكلين صليوا ان “اقسام الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات عدا اقليم كوردستان توقفت ابتداءً من يوم الاربعاء 3/4/2019 عن استرداد مبالغ الديون حصراً من المتجاوزين على راتب الاعانة الاجتماعية من ذوي الشهداء ليتم بعد ورود التعليمات منحهم براءة ذمة معنونة الى الجهات التي تعمل على منحهم استحقاقات الشهيد وفق القانون والضوابط النافذة والمعمول بها”.

وبينت صليوا ان “عدد الاسر التي ستشمل بالقرار الوزاري يبلغ (5344) أسرة وفق آخر احصائية”، مشيرة الى ان الوزارة بصدد انتظار تعليمات تنفيذ القرار لتقوم بإنجاز ما عليها.